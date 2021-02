Politici bezorgd om nieuwe wasservice thuishulp Montferland: ‘Wat is het volgende? Douchen bij de voetbalclub?’

Sneeuw­schep­pen­de brandweer­lie­den redden oldtimer­hob­by van Ron: ‘Ik was even totaal in paniek’

9 februari GROESSEN - ,,Je wilt echt niet weten hoe ik me voelde", zegt Groessenaar Ron Schepers over de penibele uren die hij zondag meemaakte. Het dak van zijn schuur stond op instorten, zoveel sneeuw lag erop. Vier peperdure oldtimers dreigden daardoor de vernieling in te gaan. Een telefoontje naar de brandweer betekende zijn redding. Al is de schuur geen lang leven meer beschoren.