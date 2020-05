Politie krijgt 34 tips over mysterieuze treindode Wehl: ‘Geeft de zaak weer energie’

De man kwam in maart 1992 bij Wehl onder de trein. Hij ligt al bijna 30 jaar als nomen nescio (onbekend persoon) begraven op de begraafplaats van Didam. Het lukte de politie nooit om zijn identiteit te achterhalen.



De man kwam onder mysterieuze omstandigheden om het leven. Het vreemde aan de zaak is dat de man totaal niets bij zich droeg. Geen ring, geen ketting, geen sleutel. Geen portemonnee of boodschappenbriefje. In de kleding van de forse man ontbraken zelfs de labeltjes.



De plek in het buitengebied van Wehl waar hij op de rails terecht kwam is nogal afgelegen. In de wijde omgeving werd destijds geen auto, brommer of fiets onbeheerd aangetroffen. De kans bestaat dat zijn dood destijds een misdrijf is geweest.