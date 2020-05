Politie lost waarschuwingsschot bij arrestatie man in 's-Heerenberg

,,Het leek om een vuurwapen te gaan", volgens een woordvoerder van de politie. ,,Toen de man niet reageerde hebben we een waarschuwingsschot gelost. Dat is een standaardprocedure. Daarna konden we de man aanhouden en meenemen naar het bureau. Het onderzoek loopt.”

Rond half twaalf 's nachts vrijdagavond was er bij de politie melding van overlast binnengekomen. ,,Het leek om een verwarde man te gaan", volgens de woordvoerder van de politie. ,,Of de man inderdaad een vuurwapen bij zich had is nog onduidelijk. Dat onderzoeken we. Het was in elk geval een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt.”