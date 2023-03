Politie na Porsche-ongeluk met vier doden: ‘Mogelijk aquaplaning én hogere snelheid’

Por­sche-dra­ma: dit zijn de dodelijke gevaren van aquapla­ning en zo voorkom je het

De Porsches die crashten op de A3 in Duitsland raakten in een slip door aquaplaning. In veel gevallen gaat het daarbij om een combinatie van een te hoge snelheid en een nat wegdek. Maar wat moet je doen wanneer je de controle dreigt te verliezen?