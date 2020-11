Politie neemt zware mishandeling arbeidsmigrant hoog op: ‘Ontzettend heftig en absoluut triest’

,,Wat in het filmpje te zien is, is ontzettend heftig en absoluut triest. De beelden zijn voor ons reden hier vol op in te zetten”, zegt woordvoerder Sven Strijbosch van de politie Oost-Nederland, waar de recherche het onderzoek onder zich heeft.



De arbeidsmigrant, een man uit Roemenië, zou de klappen hebben gekregen in een huisje op een vakantiepark in het Brabantse Schijndel. De uitzendbaas met de losse handjes is een manager van Reyhan, een uitzendbureau uit ’s-Heerenberg dat tientallen arbeidsmigranten aan het werk heeft bij voornamelijk vleesbedrijven. Slachterijgigant Vion, dat onder meer in Groenlo zit, heeft de samenwerking met Reyhan direct stopgezet na het zien van de beelden.



Hoewel Askin Reyhan, eigenaar van het gelijknamige uitzendbureau, erkent dat de man op de beelden één van zijn zonen is, kan de politie nog niet bevestigen om wie het gaat. ,,Wij hebben het filmpje pas sinds kort in handen en de recherche is echt net begonnen met het onderzoek. Daarom kunnen wij nog niet veel zeggen over wie er precies te zien zijn in het filmpje of wanneer en waar dat is gemaakt.”, zegt Strijbosch. ,,Het is van belang dat goed uit te zoeken en dat moet zorgvuldig gebeuren.”