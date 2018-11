Politiek wil eindelijk Duits op Montferlandse basisscholen

DIDAM - Leerlingen van de basisscholen in grensgemeente Montferland moeten Duits leren spreken. Diverse politieke partijen in de Montferlandse raad dringen erop aan leerlingen zo vroeg mogelijk vertrouwd te maken met de taal van de buren. In de buurgemeenten aan de grens zijn ze al jaren bezig met Duits voor de jongste leerlingen.

Zowel in de gemeente Oude IJsselstreek, Aalten als -in beperkte mate- Zevenaar wordt Duits op de basisschool aangeboden. Aan Duitse zijde is onder ander de Leegmeer Grundschule in Emmerich actief met het aanbieden van Nederlands en treedt ook op als uitwisselingspartner voor scholen in Aalten en Oude IJsselstreek. in Het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Euregio wappert al jaren met diverse subsidiestromen om het onderwijs in de buurtaal aan beide zijden van de grens te stimuleren. Toch is het Duits op de basisscholen in Montferland nooit van de grond gekomen.

Actiepunt

De fracties van D66, LBM en het CDA willen dat het Duits een actiepunt wordt van het college en vragen om snel een uitvoeringsprogramma op te stellen. Het CDA wil ook dat er een uitwisseling van docenten aan beide zijden van de grens mogelijk wordt en kaart dat aan bij Euregio.

Wethouder Ruth Mijnen omarmt de voorstellen wil dat er serieus werk van wordt gemaakt. ,,Wij vinden Duits op de basisschool erg belangrijk en ik zou graag zien dat het wordt opgepakt. Maar het is in eerste instantie aan de schoolbesturen om er een keuze in te maken. We bespreken dit me ze, het staat hoog op de agenda. Duits op de basisschool is urgent. We moeten kijken hoe we elkaar hierin kunnen helpen.’’

