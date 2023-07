Raadslid dat geweigerd werd bij openbare bijeenkomst in 's-Heerenberg krijgt excuses

indebuurt.nl Lekker lang wandelen vanuit Doetinchem: check deze route

Ben jij het rondje door het Park of Dutch Dreams wel beu? En kun je blindelings door de straatjes in de binnenstad lopen? Dan is het misschien tijd om eens een andere wandeling te maken. Goed nieuws: je stapt vanuit Doetinchem zo een van de Nederlandse langeafstandswandelpaden op!