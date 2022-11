Raadslid vertrekt bij coalitiepartij Montferland en hoopt elders te kunnen aansluiten

Schepers mist een visie van Helder op veel belangrijke thema’s, zoals bijvoorbeeld wonen. Hij refereert hierbij aan het verkiezingsprogramma en het ‘flinterdunne’ coalitieakkoord. ,,Bij de verkiezingen is veel winst geboekt omdat er is gehamerd op het belang van een zwembad in Didam en er kritiek was op de wasservice. Maar er zijn veel meer aandachtsvelden en daarin wordt slechts gehandeld naar bevind van zaken. Dat past mij niet.”

Legeskosten dorpshuizen

Breekpunt voor Schepers was het raadsvoorstel dat onlangs werd gedaan om de legeskosten voor de zes dorpshuizen eenmalig terug te geven. Hij was daar als enige van zijn partij tegen. ,,Ik vind dat we dit niet alleen voor de dorpshuizen hadden moeten doen. Maar als ik anderen niet kan overtuigen, dan wordt het moeilijk.”

Helder herkent zich niet in de kritiek van Schepers. ‘Daarom betreuren wij zijn beslissing. Wij wensen hem het beste in de keuzes die hij nu gaat maken’, staat in een persbericht.

Schepers was voorheen voorzitter van Wijkraad Greffelkamp en sloot in oktober 2021 aan bij Helder, die bij de verkiezingen liefst vijf zetels bemachtigde. Rob Mos, oprichter en destijds fractievoorzitter, is inmiddels wethouder.

Andere partij

Schepers blijft sowieso raadslid van Montferland, laat hij weten. ,,De komende maanden neem ik de tijd om me te oriënteren. Maar je kunt ervan uitgaan dat ik niet alleen doorga.”

