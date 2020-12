Rechtbank doet vandaag uitspraak in Didamse ‘slaapwandelmoord’

Meer beveili­ging in Montfer­land om overlast en vandalisme te voorkomen ‘onvoor­stel­baar belangrijk’

6 december DIDAM/ 's-HEERENBERG - Het is de laatste weken gevoelsmatig een stuk onveiliger in de gemeente Montferland. Dat stellen de drie politieke partijen PvdA, Fractie Rob Mos en Lijst Groot Montferland. Juist daarom is het volgens hen nodig om een beveiligingsbedrijf in te zetten tijdens de donkere dagen. Het probleem is echter dat de samenwerking met dit bedrijf volgend jaar stopt.