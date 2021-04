Rechter: gemeente Montferland moet optreden tegen illegale bewoning 't Heuveltje

Na dri­ve-thru opnieuw een eerbetoon voor overleden Loerbeker Peter Tiemessen

24 maart LOERBEEK - Peter Tiemessen is overleden. Voor de man werd op 11 februari, op de dag dat hij Abraham zag, een drive-thru gehouden. Veertig tot vijftig voertuigen reden voorbij aan zijn woning aan de Doetinchemseweg in Loerbeek. Hij is op 18 maart gestorven. Dinsdag was zijn uitvaart.