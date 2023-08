Na zeven jaar verbouwing is de Ridderzaal uit 1286 nu eigentijd­se expositie­ruim­te Lalique Museum

Een officieel moment was er niet, toch regende het zaterdag felicitaties en complimenten in het Lalique Museum in Doesburg. De nieuwe, eigentijdse museumzaal in de Commanderij was voor het eerst open voor de bezoekers.