Rijschoolhouder uit Didam (59) betast billen en kust kwetsbare vrouw; taakstraf van 120 uur

De in april en mei 2021 nog 20-jarige vrouw, die een posttraumatische stressstoornis heeft, zou door haar spanningen en angsten veel bevestiging en ondersteuning nodig hebben gehad voor de rijlessen.



Maar in plaats van dat te geven, kuste de rijschoolhouder haar meerdere keren op het voorhoofd en wang tijdens de tweede en derde les. Ook streelde en kuste hij haar hand en gaf hij voor en na de les een knuffel. Een keer probeerde hij de vrouw op de mond te kussen.



Daarbij maakte hij opmerkingen als ‘lekker ding’ en ‘mooie vrouw’. De leerling werd ook gevraagd of ze lingeriefotoshoots deed, zo acht de rechtbank bewezen.

In de war

De man erkent dat hij destijds ‘een beetje in de war was’, maar er was volgens hem nooit sprake van een ‘seksuele lading’. Hij deed alles om de vrouw op haar gemak te stellen, zo verklaarde hij. En tijdens de rijlessen kreeg hij niet de indruk dat zij de handelingen ongewenst vond.

Toen zij hem echter na afloop via WhatsApp confronteerde, betuigde de rijschoolhouder spijt. ‘Ik voel me echt een enorme sukkel dat ik op die momenten geen controle had over mijn emoties’, berichtte hij onder meer terug.

Groot leeftijdsverschil

De rechtbank oordeelt niet mild over de gepleegde ontucht door de Didammer, die grote impact heeft op de vrouw. ‘Door zijn rol als rijinstructeur en het grote leeftijdsverschil, had verdachte overwicht op aangeefster’, schrijft de rechtbank. ‘Aangeefster bevond zich als leerling in een ondergeschikte positie en een afhankelijke rol ten opzichte van verdachte en kon zich niet aan zijn handeling onttrekken’.

De rechtbank weegt ook zwaar mee dat de rijschool zich specifiek richt op leerlingen met rij- en faalangst en autisme. ‘Des te kwalijker vindt de rechtbank dat hij (de rijschoolhouder, red.) zich heeft laten leiden door zijn eigen seksuele verlangens ten opzichte van een van zijn leerlingen’.

Voorwaardelijke celstraf

De man krijgt een voorwaardelijke celstraf van twee maanden (met een proeftijd van drie jaar) en een taakstraf van 120 uur. Dat is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Ook moet hij een schadevergoeding van 1500 euro betalen aan het slachtoffer.

De rijschool in Didam en de advocaat van de rijschoolhouder waren vrijdag telefonisch niet bereikbaar. De rijschool is nog gewoon open. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de veroordeelde Didammer geen beroepsverbod gekregen. De reclassering overwoog dit wél.

