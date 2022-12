Rijschoolhouder uit Didam (59) kust kwetsbare vrouw en vraagt haar ‘of ze lingeriefotoshoots doet’

mijn eetbudget Inge geeft 90 euro per week uit aan boodschap­pen: 'Soms zijn de Aldi en Lidl duurst'

De prijzen stijgen, en daarmee ook het bedrag dat op de kassabon van onze wekelijkse boodschappen staat. In deze rubriek kijken we in de boodschappentas en keuken van een Nederlander. Deze keer: Inge Hoesen (25) en haar gezin. Hoe pakken zij hun eetbudget aan en waar geven ze het aan uit?

2 december