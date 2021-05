Roemeense migranten zoeken in ’s-Heerenberg tevergeefs naar werk: politie zorgt voor onderdak

Duiven neemt plaats over van Zevenaar als banenmotor van de Liemers; ondanks corona toch meer banen in de regio

21 mei DUIVEN - Duiven is de nieuwe banenmotor van de Liemers. In deze gemeente worden meer banen aangeboden dan in Zevenaar. Dat is voor het eerst sinds de gemeentelijke herindeling van Zevenaar met Rijnwaarden. Dat blijkt uit de provinciale banenmonitor.