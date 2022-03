Romek (20) won twee vrijkaartjes voor Ajax-Benfica dankzij ‘speurtocht’

De ‘speurtocht naar vrijkaartjes’ begon voor Franck in Doetinchem. ,,De eerste hint was een foto van De Jong en Huntelaar, dus toen wist ik gelijk dat het hier ergens in de buurt moest zijn”, vertelt Franck. De twintigjarige ’s-Heerenberger is al van kleins af aan groot Ajax-fan. ,,Dat is eigenlijk begonnen bij m’n vader, die vroeger heel erg fan was. Ik heb het stokje van hem overgenomen en ben al heel lang lid van de Supportersvereniging.”