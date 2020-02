Rukwind scheurt mestsilo in Didam: 800.000 liter varkenspoep op boerenerf

Carnavals­op­tocht in Braamt toch afgelast vanwege storm

9 februari BRAAMT - De carnavalsoptocht die vanmiddag om 12.11 zou beginnen in Braamt is alsnog afgelast. ,,Het weer is te onstuimig", zegt Fred Bisselink, voorzitter van de Nöttekrakers. Als alternatief treedt zanger Ronnie Ruysdael op vanaf 15 uur in de residentie bij zaal Peters.