Schlagerzanger Werner spaart Nederlandse showbizz in zijn thriller: ‘Wil geen claims aan mijn broek’

Je zingt in de Soundmix Show , maakt furore in Duitsland en Oostenrijk en woont in Kilder. Werner Redlich brengt nu een thriller uit.

Hij is 61 jaar, woont al tien jaar in Kilder. Werner Redlich heeft een verleden als zanger. Trad op in de Soundmix Show van Henny Huisman, zong Engelstalig repertoire. Jaren later bracht hij platen uit in Oostenrijk en Duitsland en nog steeds zingt hij regelmatig op feesten, partijen en festivals.

Het boek van Redlich kost 21,50 euro en is verkrijgbaar via boekscout.nl.

Verhaal speelt zich af in Nederlandstalige showbizz

Inmiddels heeft de in Den Haag geboren en in Alkmaar opgegroeide Redlich een nieuwe tak van sport: die van auteur. Zijn debuutroman is net uit, de thriller Hollywood in Holland, niets is wat het lijkt.

,,Ik houd van thrillers, lees zelf heel graag boeken van bijvoorbeeld Nicci French. En als ik een film zie met een goed verhaal denk ik: dat had ik zelf willen bedenken. Mijn verhaal speelt zich af in de Nederlandstalige showbizz, een wereld die ik van nabij ken. Ik kon er mijn fantasie en creativiteit in kwijt.”

Quote Als ik al vervelende feiten gebruik, verzin ik de personages of geef ze een andere naam