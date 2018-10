Schrik bij bewoners De Ent: ‘Ik durf niet meer te gaan slapen’

DIDAM - De schrik zit er flink in bij een aantal bewoners van seniorencomplex De Ent in Didam. Daags na de fatale brand waarbij een 88-jarige buurman het leven liet, komt het besef welk gevaar ze hebben gelopen. En dat het nog erger had kunnen aflopen.

Het is een komen en gaan van familie, vrienden en kennissen. In de portiek van het complex aan de Schoolstraat spreken de bewoners met elkaar over de gebeurtenissen van een nacht eerder. Op de tweede verdieping is de galerij aan het eind van de gang gebarricadeerd met houten platen. Daarachter zijn de drie appartementen die zwaar zijn beschadigd door de brand. Her en der zijn planken voor de door de brandweer ingeslagen ruiten in de voordeuren getimmerd. In de gang staan luchtverfrissers te snorren.

Ook de ruit in de voordeur bij Anita Stoll (70) is ingeslagen. Maar de schade is beperkt, en de brandlucht is vrijwel verdreven ,,Ik was bang voor wat we hier zouden aantreffen na vannacht. Maar dat valt gelukkig mee”, vertelt ze. ,,Hoewel we best ver van de band wonen, moesten we ook weg. Achteraf snap ik dat goed, de brandweer heeft dat prima geregeld. Hoewel ik overstuur was, was ik niet in paniek. Het lastigste vond ik nog dat ik zo snel weg moest dat ik niks mee kon nemen. Ook mijn telefoon niet. Ik heb 's nachts niemand kunnen bellen.”

Paraat blijven

Quote Ik besef nu pas hoe gevaarlijk het was wat we hebben meegemaakt Gerrie Nass Haar man is voor de tweede keer even op bed gaan liggen om bij te komen. Zelf wil ze paraat blijven. Ze voelt zich onzeker. ,,Ik durf niet meer te gaan slapen, vanavond ook niet. Bang dat er wat gebeurt. Dat gevoel raak ik nu even niet kwijt.”



Buurman Gerrie Nass oogt ook vermoeid na de lange onrustige nacht die hij doorbracht. Een extra dutje heeft niet veel geholpen. ,,Ik besef nu pas hoe gevaarlijk het was wat we hebben meegemaakt en dat we hier echt vandaan moesten. En dat de man is overleden. Daar ben ik echt down van. Ik kende hem niet persoonlijk. Je maakte wel eens een praatje. Het zijn oude mensen die niet zo veel buiten kwamen.”

Nass vertelt dat hij vooral in zat over zijn vrouw. ,,Zij is afhankelijk van haar rolstoel. En toen we naar buiten moesten was dat natuurlijk schrikken. Brandweerlieden hebben mijn vrouw met stoel en al van de trappen gedragen. Gelukkig is ze er zelf vrij nuchter onder. Ik moet ook zeggen dat de hulpverleners het super hebben gedaan. Hoe ze ons opgevangen en geholpen hebben, geweldig Dat vind ik belangrijk. Dan weet je dat je van ze op aan kunt.”