Schuurbrand in Didam door carnavalswagen

update Kinderen niet meer vervoerd in elektri­sche bolderkar na spoordrama Oss

20 september DOETINCHEM/ WESTERVOORT - Kinderen die worden opgevangen op één van de locaties van Humanitas worden per direct niet meer vervoerd in een elektrische bolderkar. Aanleiding is het ongeval op een spoorwegovergang in Oss, waar donderdagmorgen vier kinderen om het leven kwamen.