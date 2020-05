Senioren gaan massaal aan de balkongym

‘Houdini van Didam’ mogelijk niet ontsnapt, maar gestolen

29 mei DIDAM - Het stierkalf dat voor de tweede keer in drie nachten is ontsnapt in Didam en voor de nodige commotie in de omgeving zorgde, is mogelijk gestolen. Dat vermoeden heeft Frank Dogterom van de Stichting Blijdschap Voor De Dieren nadat de omgeving is uitgekamd.