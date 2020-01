Slachtoffer autobrand: ‘Ik laat me niet gek maken, ik heb precies dezelfde auto teruggekocht’

Geen beginnen aan

Brandstichting, concludeert de politie al snel. ,,Bij het rechter voorwiel is de brand begonnen”, zegt de Didamse. ,,Dat bonken, dat was de buurvrouw. Zij zag de vlammen als eerste, en had meteen 112 gebeld. De buurman probeerde ondertussen het vuur te blussen, maar er was geen beginnen meer aan.”



,,Dan ga je naar buiten”, vervolgt de 42-jarige. ,,En dan zie je dat jouw eigendom in brand staat. Die auto was van mij. En die hebben ze gewoon aangestoken.” Dat is ‘heel beangstigend’, zegt Natascha.



,,Want ze hebben aan je spullen gezeten. Ik zou een spin nog niet dood maken, maar degene die dit gedaan heeft, had er geen moeite mee een auto in brand te zetten. Je wordt toch angstig. Misschien is het de volgende keer wel m'n brievenbus.” Ook op de buren had de fik impact: ,,Die staan nog steeds bij ieder wissewasje naast hun bed.”



