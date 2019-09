Sloper uit Didam die alleen stofmaskertje uit bouwmarkt gebruikte bij verwijderen asbest de cel in

Zorgen om toekomst zwembad Didam: 'Dit kan het einde van De Watervrien­den betekenen’

27 september DIDAM Nu de gemeente Montferland fors moet bezuinigen, vreest zwemvereniging De Watervrienden voor het voortbestaan van een zwembad in Didam. De Hoevert gaat in principe eind 2020 op slot. Maar is er wel geld voor de bouw van een nieuw zwembad in Didam?