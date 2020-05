Stierkalf ontsnapt ’s nachts opnieuw in Didam; zoekactie in volle gang

DIDAM - Voor de tweede keer in een week tijd is een stierkalf ontsnapt in Didam. Het rund van het ras Dexter is afgelopen nacht weer over het hek van zijn wei gesprongen en ondanks een zoekactie nog niet teruggevonden.

Het dier is tussen 0.30 en 4.15 uur ontsnapt uit zijn wei aan de Van Rouwenoortweg in Didam. De vader van eigenaar Richie Berendsen ontdekte in alle vroegte dat het kalfje was verdwenen. ,,Hij kijkt vanuit zijn woning recht op die wei.’’

Zoekactie

De vriendin van Berendsen (22) en kennissen zijn vanaf vanochtend met drie auto’s op zoek naar het dier. Hij is aan het werk in zijn autosloperij. ,,Ik kan zelf niet zoeken omdat ik de zaak moest opengooien. Mijn vriendin had gelukkig toevallig vrij.’’

Een stierkalf is voor de tweede keer in een week tijd ontsnapt in Didam. © Richie Berendsen

De Didammer maakt zich zorgen over het kalfje dat een half jaar oud is. ,,We wonen vlakbij het spoor. Maar het is overal afgeschermd. Alleen bij de overgangen niet. Ik denk niet dat hij daar het spoor opgaat.’’

Stierengedrag

De politie, Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk en de Stichting Blijdschap Voor De Dieren zijn op de hoogte gebracht. Wie het dier ziet, kan contact met hen opnemen.

Volgens Frank Dogterom van Blijdschap Voor De Dieren hoort dit gedrag bij een stier van die leeftijd. ,,Een stierkalf kan heel hoog springen en blijft dit ook doen. Het is een optie het dier te castreren, dan gebeurt het waarschijnlijk niet meer.’’

Eerste ontsnapping

Het dier ontsnapte in de nacht van maandag op dinsdag ook al uit de wei door over het hek van grofweg 1.40 meter te springen. Een boerenzoon trof het kalf toen midden in de nacht aan op de Fuukweg in Didam. Politie, de dierenambulance en een medewerker van de gemeente Montferland zijn toen ’s nachts op zoek gegaan naar de eigenaar.