Stikstofstrijder Johan Vollenbroek: ‘Vol gas in Duitsland is ‘fuck you’ tegen het milieu’

In deze regio ontstaat daardoor een gekke situatie. Want wie over de A12 naar Duitsland rijdt, moet tot Beek 100 rijden. Eenmaal over de grens kun je los, want op de A3 is er vanaf Elten géén snelheidslimiet meer.



De Duitse snelweg loopt vervolgens over bijna 20 kilometer pal langs de grens met Nederland(zie graphic). Heeft dat dan geen gevolgen voor de neerslag van stikstof in ons land? Amper, weet Vollenbroek. ,,Nederland exporteert 3,5 keer zoveel stikstof als dat er via het buitenland binnenkomt. Bovendien wordt de stikstof die het verkeer uitstoot, door de regelmatige westenwind voor het grootste deel Duitsland in geblazen.”



Dit gecombineerd met het feit dat de snelheidsverlaging in héél Nederland een stikstofreductie oplevert van 0,34 procent, maakt dat de ligging van de snelweg langs de grens marginale effecten heeft voor de stikstofuitstoot in ons land.