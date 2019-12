Stilstaan in de file op de A12: ‘Je voelt je echt machteloos in die lange rij auto’s’

Toen haar werkplek verhuisde naar Zeist, dacht Ine Woudstra uit Silvolde: ‘Och, dat is in een uurtje best te doen’.



Maar van die gedachte is ze snel teruggekomen. ,,Via de A12 duurt het vaker anderhalf uur en soms zelfs wel twee uur. Het is toch absurd dat ik er twee uur over doe om op kantoor te komen”, zegt de 52-jarige Silvoldse. ,,Gek genoeg ga je er nog aan wennen ook. Stap je weer om zeven uur ’s morgens die auto in. Te gek voor woorden, eigenlijk.”



Woudstra twijfelt of de verbreding in 2024 wel écht een oplossing is. ,,Extra asfalt helpt niet altijd, dat zullen we moeten afwachten. Tot die tijd is het sowieso doorbijten.”