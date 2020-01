Stoempen in het Bergherbos: dit is de vernieuwde mtb-route

update Raadszaal blijft toch in 's-Heerenberg: coalitie Montfer­land zwicht voor massale protesten

23 januari 's-HEERENBERG - De raadszaal van de gemeente Montferland verhuist niet naar het gemeentehuis in Didam, maar blijft in ’s-Heerenberg. Drie van de vier partijen uit de coalitie (CDA, VVD en D66) die in eerste instantie de raadszaal in Gouden Handen wilden sluiten, zijn alsnog gezwicht voor de massale protesten daartegen.