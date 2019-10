Stofzuigen op naaldhakken voor EK en WK: Anke IJsveld doet aan natural bodybuilding

Burgemees­ter De Baat leeft na brand mee met inwoners Loil: ‘Was belangrij­ke plek’

21 oktober LOIL - De brand die in de nacht van zaterdag op zondag woedde in een zalencentrum in Loil, laat Montferland-burgemeester Peter de Baat niet onberoerd. Hij spreekt van ‘een klap voor het dorp’. De Baat was zowel ’s nachts als zondagochtend in Loil aanwezig om te kijken of de veiligheid in het geding was en om de betrokkenen een hart onder de riem te steken.