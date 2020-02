Storm Dennis: besluit over doorgaan carnavalsoptochten eind van de middag

Meteorologen voorspellen dat de storm Dennis vanaf vanavond over het land trekt. Het KNMI verwacht vanavond in het noordwestelijk kustgebied kans op windstoten van 75- tot 90 kilometer per uur.

Code geel funest

Die windstoten zouden in de loop van zondagochtend zich uitbreiden over de rest van het land. ,,Mocht code geel van het KNMI voor morgen van kracht zijn, dan is het mis”, zegt voorzitter Theo Reijmer van de Dolbotters in Kilder. ,,We wachten in spanning af.”