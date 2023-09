Vracht­schip dreigt te zinken in Tolkamer, brandweer doet er alles aan om dat te voorkomen

In Tolkamer is donderdagavond een schip in nood geraakt. Het vrachtschip maakte water en dreigde te zinken. Vrijdagochtend ligt het schip nog steeds in het Bijlandsekanaal. Door de inzet van pompen is het schip nog niet gezonken en ligt nu vrij stabiel.