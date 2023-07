Stralend zonnig weer in Montferland vandaag

Vriendin Doetinchem­se drugsver­dach­te moet huis uit: ‘Maar ze wist niet wat haar vriend deed’

De vriendin van de 36-jarige M. die verdacht wordt van drugscriminaliteit wil in haar woning aan de Weustenstraat in Doetinchem blijven wonen. Op last van burgemeester Mark Boumans moet de vrouw 17 juli de woning verlaten hebben.