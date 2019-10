’t Witte Huus in Braamt plotseling dicht: bezoekers voor dichte deur

Woning loopt zware schade op door brand in ’s-Heerenberg

5 oktober ’s-HEERENBERG - Een woning aan de Burgemeester Rietveldstraat in ’s-Heerenberg is aan het begin van de avond zwaar beschadigd door brand. De brand was ontstaan in een frietpan en legde de keuken van de woning in de as. Er raakte niemand gewond.