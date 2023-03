Te veel onrust en onzekerheden in Loil zet (voorlopig) streep door flexwoningen

Crisisover­leg over zwemles nu bad Wester­voort sluit: ‘Dreigt gat te ontstaan voor veel kinderen’

De telefoon van het Lentebad in Zevenaar staat roodgloeiend nu is aangekondigd dat het zwembad in Westervoort sluit. Zwemclubs en ouders van kinderen die zwemles volgen, zoeken een alternatief als De Pals volgende week zondag 2 april sluit.