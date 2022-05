Tentoonstelling ’s-Heerenberg in kader van 450-jarig bestaan Nederland: een gravin tussen vele vuren

Berghoef stuurt aan op coalitie Montfer­land van liefst 19 zetels; onderzoek naar DocksNLD2

Helder, Lijst Groot Montferland en PvdA kunnen het best de handen ineenslaan met het CDA voor de nieuwe coalitie in Montferland. Dat is het advies van informateur Bert Berghoef. De drie partijen, die voorheen de oppositie vormden, kregen na de verkiezingen een meerderheid in de raad.

26 april