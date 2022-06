Terugkijken: carnavalsoptocht van ’s-Heerenberg was nog nooit zo zomers

Stof van de wagen af

Iedere wagenbouwer was natuurlijk maar wat blij dat de wagen, die in sommige gevallen al een jaar of twee jaar geleden gebouwd was, tóch nog aan het grote publiek kon worden getoond. Het pronkstuk van carnavalsvereniging Tuger uit ’s-Heerenberg stond al twee jaar in de schuur. Nagenoeg in vol ornaat.



Volgens Frank Thuis moest de wagen alleen even afgestoft worden en voorzien worden van een vers likje verf. Voor die werkzaamheden was niet iedereen te porren: de agenda loopt bij iedereen over.



,,De laatste weken hebben we het carnavalsgevoel moeten opwekken”, zegt Thuis. ,,We moesten er een beetje inkomen, want iedereen was met andere dingen bezig.”



Of het zomercarnaval voor Thuis naar meer smaakt? Even moet hij nadenken, maar dan antwoordt hij vastbesloten: ,,Carnaval hoort in februari.”