Teun en Daan krijgen dikke pluim van de burgemeester na het redden van oma

Fel verzet buurt en onderne­mers De Fluun in Didam tegen afsluiten toegangs­weg

1 februari DIDAM – ’Het brengt het voortbestaan van ons bedrijf in gevaar’ en ’De gevolgen voor de bewoners zijn enorm, hier is niet goed over nagedacht’. Het is een greep uit de reacties van protesterende buurtbewoners en ondernemers van industrieterrein De Fluun 1 tegen de voorgenomen afsluiting van de van de Pittelderstraat, één van de twee toegangswegen van industrieterrein. ,,Een onzinnig plan.’’