Theo heeft geen keus: zijn kerk móet op slot

Didammer achter­volgt gestolen bus op Duitse snelweg: 'Deed het gewoon om te helpen'

12 september BREDA/ DIDAM - ,,Ik ben er nog steeds van onder de indruk. Het was net een film'', zegt Mark Bakx van Glasservice Brabant in Breda over de diefstal van een bedrijfsbus, die na een achtervolging dankzij een ondernemer uit Didam op de Duitse autobahn terecht is. ,,Ik kon de achtervolging via de telefoon live volgen.’’