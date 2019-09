Thomas (16) won wk Karten: ‘Ik wil net zo goed worden als Max Verstappen’

Of het interview wat later in de middag kan? Voor Thomas ten Brinke (14) duren zijn schooldagen op het Rietveld Lyceum in Doetinchem namelijk vaak langer dan die van zijn leeftijdsgenoten. Daarmee compenseert de Zeddamse tiener de dagen dat hij niet naar school gaat, want 130 dagen per jaar staat zijn leven volledig in het teken van racen.



Dat werpt zijn vruchten af. In het Finse Alahärmä won Ten Brinke afgelopen weekend het wereldkampioenschap karten voor junioren. De zoon van rallyrijder Bernhard ten Brinke reed 27 rondjes lang op kop en mocht samen met een Braziliaan en een jongen uit Litouwen het podium op voor het Wilhelmus.



Het was het hoogtepunt in zijn nog maar korte carrière. ,,Geweldig!”, reageert de jonge Ten Brinke. ,,Ik kon het eerst niet geloven. Iedereen van het team was zó blij. Dit was voor ons de grootste race van het jaar. Er zat een paar duizend man op de tribunes. Dat was al mooi. Dat je dan ook nog die race wint en het podium op mag, heel gaaf!”