Tijmen (13) overleed na een botsing op het voetbalveld, maar zijn hart klopt voort

Politie vond plek Oktober­fest bij nader inzien toch te link

12 oktober ZEDDAM - De politie heeft in eerste instantie een verkeerd advies gegeven over de veiligheid van het Oktoberfest in het Zandgat in Zeddam. Toen de politie later alsnog aangaf dat de bereikbaarheid voor hulpdiensten in het geding was, heeft burgemeester Peter de Baat de al verleende vergunning direct ingetrokken.