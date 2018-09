Tijmen leeft voort: hij heeft acht mensen met organen geholpen

Op een speciale bijeenkomst in het kader van de nazorg voor de voetballers van MvR C3 en het JO15-3-team van voetbalvereniging Dieren in de kantine van MvR zijn de ouders van Tijmen met de spelers in gesprek gegaan.

Ongeluk

,,Ze hebben gezegd dat het een verschrikkelijk ongeluk is en dat degene die erbij betrokken was geen schuldgevoel moet hebben’’, zegt MvR-bestuurslid Willy Stein die de avond bijwoonde.

,,De ouders zeiden dat de kans op het winnen van de staatsloterij groter is dan dat er zoiets gebeurt. Ze hebben de hoop uitgesproken dat de jongens allemaal weer gaan voetballen. En ook niet als een stel watjes op het veld staan maar er gewoon weer lekker tegenaan zullen gaan. Want dat was ook de grote hobby van Tijmen, die zou dat ook hebben gedaan.’’

De moeder van Tijmen vertelde dat hij zaterdagochtend voor de wedstrijd thuis nog aardig in spanning had gezeten. Hij zou nieuwe voetbalschoenen krijgen en het was de vraag of het postorderbedrijf ze op tijd zou leveren. ,,Bij het horen van dat soort details kwamen de tranen weer naar boven,’’ aldus Stein. Bij de bijeenkomst was de therapeute die aan voetbalvereniging Dieren is verbonden en daar de spelers begeleidt en iemand van slachtofferhulp aanwezig.

Witte bloemen

Quote De ouders zeiden dat de kans op het winnen van de staatslote­rij groter is dan dat er zoiets gebeurt. De speler van Dieren die in botsing kwam met Tijmen is met zijn vader en opa en oma samen met de ouders van Tijmen naar de plek op het veld gelopen waar het ongeluk gebeurde en heeft daar een bos witte bloemen neergelegd.



,,Een bijzonder moment’’, vertelt Stein, ,,net als het moment dat de spelers met elkaar zijn gaan voetballen. Op een gegeven moment kwam de vraag: zouden we een bal mogen? Ze wilden gewoon graag een potje met elkaar voetballen. We hebben de bal en hesjes gepakt en ze hebben een partijtje gespeeld. Dat was ontroerend om te zien. De ouders stonden allemaal te kijken. Op zo'n moment zie je ook weer hoe veerkrachtig jongeren op deze leeftijd zijn. Een van de spelers van Dieren ging nog naar de plek op het veld waar de bloemen waren neergelegd. Om te bidden. Na afloop hebben ze samen de bloemen bij de poort gelegd waar ook alle andere bloemen liggen.’’



De ouders hebben de deksel van de kist van Tijmen meegenomen naar de bijeenkomst. Alle spelers hebben een boodschap op de deksel geschreven.