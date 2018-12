Tijmen leeft voort in ‘zijn’ cave bij voetbalclub MvR

Dion is de vader van Tijmen, de 13-jarige jongen die begin september overleed aan de gevolgen van een ongelukkige botsing op het voetbalveld. Dat hij nog lang niet is vergeten, blijkt deze zaterdagmiddag op sportpark De Boshoek, waar meer dan honderd mensen zijn bij de opening van Tijmens cave in de kantine van MvR.



,,Het is ongelofelijk hartverwarmend te zien dat jullie er allemaal zijn, na de afgelopen maanden die enorm heftig waren’’, zegt vader Dion tegen de toegestroomde mensen. Velen vegen tranen weg, want Tijmen missen doet nog steeds pijn in ’s-Heerenberg.