Tom vestigde alle hoop op dit stuk grond, maar werd genadeloos overboden: 'Had hier allang moeten wonen’

Nieuw hoofdstuk in ‘Kavelsoap’ Zeddam: Tom krijgt bouwgrond tóch niet, kavel naar hoogste bieder

De bouwkavel aan het Vinkhof in Zeddam moet worden geleverd aan degene die er in 2021 het hoogste bod op deed. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen tegen de gemeente Montferland.