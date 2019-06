Tot 10 jaar gevangenisstraf voor plofkrakers die in Didam 83.000 euro buitmaakten

Update Politie zoekt mogelijk gewapende personen na inbraak Zeddam

24 juni ZEDDAM - De politie is op zoek naar twee mogelijk gewapende personen in Zeddam die gevlucht zijn nadat ze betrapt zijn na een inbraak in een huis aan de Majellastraat in Zeddam. Dit gebeurde rond 21.45 uur. Dat meldt de politie in een Burgernetbericht.