Trekkende trekkers trekken duizenden naar Loerbeek: ‘Mensen zien genieten, daar doen we het voor’

Streep door nieuwe huizen Hengelder, sportpark krijgt grondige opknap­beurt

De sportvelden op sportpark Hengelder in Zevenaar worden niet ontruimd om plaats te maken voor woningbouw. Nieuwbouw op deze locatie zou te duur worden en woningbouw is er sowieso onwenselijk. In plaats daarvan krijgt het sportpark een grondige renovatie en herinrichting.