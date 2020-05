Twee broers aangehouden na knallende ruzie in Zeddam

Het conflict ontstond nadat één van de twee broers thuis werd afgeleverd door de politie. Hij zou namelijk herkend zijn bij een inbraak in een voormalig hotel in Zeddam. Of de broer hier ook echt iets mee te maken had, is niet bekend.



Kort nadat de jongeman was overgedragen aan zijn ouders, kreeg de politie een nieuwe melding binnen. Thuis had de jongen namelijk knallende ruzie gekregen met zijn broer. Bij de ruzie sneuvelde zelfs een raam. Door de geweldsuitbarsting was de hele straat in rep en roer.



De politie heeft beide broers meegenomen naar het bureau. Of er iemand gewond is geraakt bij de ruzie, is niet bekend. Met de aanhoudingen werd het direct ook weer rustig in de straat.