Twee Letse vrouwen opgepakt voor hennepkwekerij in 's-Heerenberg na melding over ruzie

Rinke de Vreeze, de pastoor die bleef trekken en duwen om mensen naar zijn kerk te krijgen

22 december BRAAMT - In een hoek van de lege, koude kerk in Braamt staat een aparte rollator. Er hangen knuffels aan, naast fietsreflectoren, en er staat een thermoskan op met takken erin. ,,Als er een kilometerteller op die rollator had gezeten, zou iedereen denken: het ding is stuk", zegt een Achterhoeker die in de naastgelegen pastorie op bezoek is bij voormalig pastoor Rinke de Vreeze (96). Die zit in zijn vaste stoel bij het raam van zijn 'Herdershut', waar hij tot tot zijn dood mag blijven wonen.