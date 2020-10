‘Uit de hand gelopen hobby’ leidt tot een van beste b&b's in het land

Liefdeskop­pel deelt nu ook de catwalk: ‘Ik ben heel blij dat hij mij achterna gaat’

25 september BRAAMT/ KILDER - Hij is de vriend van de mooiste vrouw van Nederland. Mogelijk zijn binnenkort de rollen omgedraaid voor het stel uit Montferland. Robin Strikkeling staat in navolging van zijn vriendin Nikki Prein in de finale van een ‘beauty-verkiezing’.