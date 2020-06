Uitgeputte parkiet met samengebonden pootjes gevonden in tuin: ‘Sadisme ten top om een dier zo toe te takelen’

LOIL - De pootjes samengebonden met een stukje plakband. Zo werd een zwaar gehavende twenty eight parkiet donderdagavond gevonden in een tuin aan de Pastoor Indenstraat in Loil. Hoe het diertje daar terechtkwam is nog onduidelijk. Is hij er met zijn laatste krachten ingevlogen of is hij er in geworpen?

Die vraagt stelt de Dierenambulance Doetinchem en omstreken op Facebook. ‘De toestand waarin de vogel verkeerde was verschrikkelijk', schrijft ze erbij. ‘Sadisme ten top om een dier zo toe te takelen’.

De organisatie deed een melding bij de politie. Die wacht de bevindingen van de dierenarts af om te zien of er een onderzoek moet volgen, meldt een woordvoerder. ,,Die kijkt of er mogelijk sprake is van een strafbaar feit. Dat kan zijn onthouding van de nodige zorg of dierenmishandeling. Als dat zo is, dan is dat reden voor ons om de zaak op te pakken en onderzoek te doen.’’

Het diertje wordt vrijdagmiddag door de dierenarts onderzocht.

Zeer verzwakt in de tuin

De eigenaar van de tuin vond de grote parkiet donderdagavond zeer sterk verzwakt in zijn tuin en schrok erg van wat hij aantrof, zegt een medewerker van de dierenambulance. Hij is niet de eigenaar van de parkiet. En hoewel de vogel de nacht is doorgekomen is het beestje er erg slecht aan toe. ,,Hij krijgt de beste zorg en we doen ons uiterste best om hem er weer bovenop te helpen. Maar of hij het haalt zal de dierenarts moeten beslissen.’’

De parkiet had volgens de medewerker een ringetje om. Op de foto is die weggepoetst. Ringen is gebruikelijk en bij bepaalde soorten ook verplicht. De vogel is dan geregistreerd.