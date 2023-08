Sproeien met water uit sloten en rivieren mag weer: verbod dankzij vele regen opgeven

Het is per direct weer toegestaan om te sproeien met water dat opgepompt wordt uit beken, rivieren en sloten in de Achterhoek en Liemers. Dat heeft waterschap Rijn en IJssel bekendgemaakt. Eind juni werd het oppompen van oppervlaktewater verboden omdat de waterstanden te snel daalden door de droogte.