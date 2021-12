Uitverkoop van kerkbanken in Azewijn loopt gesmeerd: ‘We hebben zelfs nee moeten verkopen’

Je bent houtkunstenaar of je bent het niet. Dus zijn Theo Wicherink en zijn vrouw Leny er als de kippen bij als de kerkbanken uit de Mattheüskerk in hun dorp Azewijn te koop worden aangeboden. Best een klus nog, om zo’n vier meter lang en zwaar gevaarte op een aanhanger te hijsen.



,,Deze krijgt een nieuwe bestemming, daar ga ik iets moois van maken’’, zegt de goedlachse kunstenaar. ,,En een deel kunnen we misschien aan onze dochter kwijt.’’



De banken zijn voor het symbolische bedrag van 25 euro aangeboden aan de plaatselijke bevolking, 39 daarvan worden deze zaterdag opgehaald.

Zelfs ‘nee’ moeten verkopen

,,Er is veel belangstelling voor, we hebben zelfs nee moeten verkopen’’, zegt penningmeester Thijs Kemperman van de parochie Maria-Laetitia, waartoe de Mattheüskerk behoort. Vrijwilligers zijn al dagen bezig om de kerk te ontruimen.



De kerk is verkocht, in het gebouw komen zestien appartementen in twee lagen. Een aantal kerkbanken blijft en krijgt een plek in de gemeenschappelijke ruimte.



Andere voorwerpen uit de 1891 gewijde en in 1951 herbouwde kerk zijn van eigenaar gewisseld. Sommige attributen (vaatwerk, knielbankje, gewaden) gaan naar andere kerken of het buitenland. Hans Overbeek mag zich voor een luttel bedrag eigenaar van de staties noemen, afbeeldingen die het lijden en de kruisweg van Christus weergeven.

Staties voor in de tuin

De in totaal zeven houten panelen, elk met twee afbeeldingen, krijgen een plek in de tuin van de koper uit Ulft. ,,Ik probeer ze geschikt voor de buitenlucht te maken en dan plaats ik ze. Toch een mooi aandenken’’, zegt Overbeek.



,,Ik zag in de krant dat ze te koop werden aangeboden. Toen dacht ik: daar moet ik bij zijn.’’



Een halflege kerk biedt een trieste aanblik, weten penningmeester Kemperman en vrijwilliger Tonnie Hermsen. De kerk was decennia lang het middelpunt van het dorp Azewijn, waar werd samengekomen voor de mis, gebeden, getrouwd en waar dierbare overledenen werden geëerd.

Wie trouwt er nog in de kerk?

,,Tijdens carnaval en de kermis deed het gebouw ook dienst, maar dat is alweer jaren geleden’’, zegt Hermsen. Per 15 september is het godshuis aan de eredienst onttrokken, maar feitelijk staat het al jaren leeg.



,,Mensen hebben steeds minder de behoefte om samen te komen voor de eucharistie of liturgie’’, aldus Thijs Kemperman. ,,Op het laatst zaten hier nog vijf mensen om de mis bij te wonen. En wie trouwt er tegenwoordig nog in de kerk?’’



Natuurlijk is er weemoed over het lot van de Mattheüskerk in het 545 zielen tellende dorp. Maar het begrip overheerst, benadrukt de penningmeester van het parochiebestuur. ,,Als mensen vertellen dat ze het jammer vinden vraag ik: hoe lang ben je zelf al niet meer hier geweest? Dat begrijpen ze heel goed.’’

Nieuwe woonruimtes

Bovendien, voegt hij daaraan toe, er is het nodige om dankbaar voor te zijn. Het gebouw, gekocht door projectontwikkelaar CV Capital, blijft aan de buitenkant intact. Er komen nieuwe woonruimtes, de toren wordt opgeknapt, de Mariakapel gespaard.



En het priesterkoor, op het altaar, wordt ingepast in de bouwplannen. ,,Terwijl het nog niet zo heel lang geleden de bedoeling was om het gebouw te slopen.’’



Zeventien locaties telde de Achterhoekbrede parochie Maria-Laetitia. Daar blijven er op termijn twee van over: de Petrus- en Pauluskerk in Ulft en de Paskerk (OLV ten Hemelopneming) in Doetinchem. In andere delen van de regio, zoals de Oost Achterhoek en Zutphen en omgeving, zijn soortgelijke operaties gaande.



Er is domweg geen alternatief, is de conclusie van Thijs Kemperman. ,,We hebben steeds minder vrijwilligers en het bestand vergrijst. Kijk naar dat lampje, in de nok van de kerk. Als dat stuk is moet je een professioneel bedrijf inhuren, dat laat je echt geen vrijwilliger op leeftijd doen. Het is gewoon niet meer in stand te houden.’’

Volledig scherm Het valt niet mee om een vier meter lange kerkbank op een aanhanger te hijsen. © Jan Ruland van den Brink