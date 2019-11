Vader (40) uit 's-Heerenberg mishandelt dochtertje van drie maanden en moet cel in

De rechtbank legde 21 weken voorwaardelijke celstraf op, naast 3 weken onvoorwaardelijke celstraf die de man al in voorarrest heeft doorgebracht. De officier van justitie had 9 weken voorwaardelijke celstraf, naast 3 weken onvoorwaardelijke celstraf geeist.

Ondersteuning bij opvoeden

De man is in het verleden in een ander deel van het land veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk wegens gemeenschap en ontucht met een dochter uit een andere relatie. Hij is sindsdien behandeld, maar brak de verdere behandeling af toen zijn proeftijd afliep en het voorwaardelijke strafdeel niet langer boven zijn hoofd hing.

De rechtbank weegt zwaarder dan de aanklager mee, dat de man opnieuw een onschuldig kind iets aandeed, in plaats van beschermde. Als voorwaarde om uit de cel te blijven moet de man zich laten behandelen, opvoedondersteuning accepteren en indien de reclassering dat beter vindt, een contactverbod met zijn vrouw en het meisje respecteren.

De reclassering, jeugd- en gezinshulpverleners en justitie delen zorgen over de man, die de mishandelingen ontkende, en zegt dat zijn verleden hem achtervolgt.

Narcistische trekken

De man is als kind akelig behandeld en er is een vermoeden van een stoornis met antisociale en narcistische trekken. De man sloeg half juli ’s morgens vroeg tijdens een ruzie richting zijn partner en zijn kindje, dat bij de partner op de arm zat. Het kindje werd geraakt in haar gezichtje en had daarna een blauw oog en een schram.